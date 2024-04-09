台中旱溪媽今起駕 展開22天11個行政區遶境活動

旱溪媽今天下午遶境，市長盧秀燕扶轎。（記者蘇金鳳攝）

2024/04/09 11:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕被稱為雨水媽的中市樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」今天上午起駕，由中市長盧秀燕及董事長何敏誠扶轎，神奇的是，但眾人迎媽祖上轎要起駕時，就下起了大雨；盧秀燕表示，她向媽祖祈求國泰民安不要再有地震、雨水豐沛但不要有水災、市政昌隆市民平安快樂3大心願；何敏誠表示，將進行長達22天11個行政區的遶境活動，旱溪媽祖遶境陣容很龐大，祈求媽祖保佑全台灣平安，風調雨順。

在台中市樂成宮旱溪媽祖遶境是地方大事，樂成宫媽祖遶境古時候稱為十八庄，以現代的行政區來劃分， 涵蓋11個行政區，除了原市區的西屯區之外，還有原縣區的大里、霧峰、太平、烏日等116里，因此今天來參加除了市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、何欣純及羅廷瑋、東南區的議員陳雅惠、李中、林霈涵外，還有中西區的江肇國、黃守達。

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樂成宮董事長何敏誠表示，旱溪媽遶境已有203年，入選為內政部宗教百景之一，跟大甲媽及白沙屯媽不一樣，前者是帶狀，旱溪媽過去是塊狀遶境，現在改為帶狀，直接到庄頭的駐駕，再下一個庄頭遶境。

市長盧秀燕表示，她向媽祖祈求三個願望，希望國泰民安不要再有地震、雨水豐沛但不要有水災、市政昌隆市民平安快樂3大心願。

江啟臣則表示，希望台灣國泰民安，人民幸福快樂成功。

旱溪媽今起駕，市長盧秀燕（左3）與樂成宮董事長何敏誠（右2）一起迎媽祖。（記者蘇金鳳攝）

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