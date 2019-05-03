不再稱外勞 外僑居留事由即起更名為「移工」

2019-05-03 12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕內政部長徐國勇上午在桃園市蘆竹區義美食品工廠參加「關懷移工‧守護權益」活動中，宣布移民署即起將外僑居留證上的居留事由更名為「移工」，不再稱外勞，以回應社會對於移工的支持與尊重。

徐國勇在活動中與移工們開心唱歌、切蛋糕，還頒發居留事由改為「移工」的居留證給移工代表們，他說，為了回應社會對移工的支持與尊重，內政部參考民間團體與各國的慣用語後，決定將外僑居留證上的居留事由，由「外勞」更名為較中立的「移工」，以免移工們被標籤化、污名化。

勞動部統計，全台灣的移工人數超過70萬，桃園市有11萬餘人，是全台最多，其中義美食品工廠聘用超過400名移工，總經理高志明說，義美聘用移工已經有許多年的歷史，公司內部從未稱呼移工為外勞，而稱他們是「外籍同仁」，就是要表達對於移工們努力工作的尊重。

徐國勇強調，移工是台灣經濟發展背後重要的無名英雄，希望義美在海外直接聘用移工、讓移工們可以省下一大筆仲介費的好經驗，也能推廣到其他企業，移工們就能有更好的收入，也願意更努力工作，共同再創台灣經濟奇蹟，讓勞資雙方都成為大贏家。

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