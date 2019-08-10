颱風後不只留心登革熱！ 秋行軍蟲恐隨環流侵台

2019-08-10 16:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天氣象局已解除利奇馬颱風陸上警報，不過外圍環流和西南風仍影響台灣；「秋行軍蟲災害緊急應變小組」警告，秋行軍蟲飛行能力強且可乘風遠距離遷移，恐隨颱風外圍環流及西南風引入鄰近國家成熟蟲體。

應變小組今天發布警訊，秋行軍蟲可乘風遠距離遷移，文獻記載一晚飛行可達100到200公里，依氣象局發布的颱風動態及農委會農業試驗所觀測資料，利奇馬颱風侵台的移動路徑，恐引進鄰近國家及中國南方省份的秋行軍蟲成蟲，而造成國內下一波疫情發生。

應變小組也指出，秋行軍蟲雌成蟲一次產卵量可高達數百顆卵粒，近期氣溫高，卵僅需1到2天即可孵化，剛孵化幼蟲會垂絲隨風分散，農民若未及時發現及採取適當防治措施，恐造成大規模災損。

農委會防檢局已公告玉米及高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。目前是玉米及高粱二期作新植期間，幼苗期的保護及採取適當病蟲害防治措施極為重要。

防檢局提醒，國內還沒發現秋行軍蟲為害的高風險寄主作物，包括水稻、甘蔗、牧草、甘藷、落花生、大豆等，請農民加強巡田，若發現卵塊立即摘除，並留意作物葉片是否遭可疑蟲體啃食為害，如果發現疑似蟲體要趕快通報，並依防檢局公告緊急防治藥劑進行強制施藥措施，輪流使用不同作用機制的藥劑，以免產生抗藥性。

截至8月9日止，除嘉義市外，全國各縣市都有秋行軍蟲通報確定案件共225件；成蟲確定案例156件。

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