秋行軍蟲入侵金門！ 120公頃高粱田淪陷

2019-07-30 18:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕金門高粱出現秋行軍蟲，危害面積高達120公頃，是目前通報受害案件中最大面積，防檢局長馮海東表示，這是繼玉米田和百慕達草皮後的新寄主案例，已經緊急公告10種農藥提供高粱田使用，由於金門距離中國很近，研判是從中國飛來。

秋行軍蟲災害緊急應變小組說明，金門縣政府動植物防疫所通報，今天於金沙鎮青嶼的新植高粱田區發現秋行軍蟲危害，是國內玉米田區及百慕達草皮確診案例之外，新的寄主作物確診案例，金門縣政府為掌握轄內高粱受害現況，已擴大田區巡查工作，並依防檢局公告緊急防治藥劑進行強制施藥措施。

應變小組指出，金門縣鄰近中國，耕地主要集中於金門島及小金門，其中又以金門島金沙鎮及金寧鄉為主要栽培鄉鎮，作物以高粱及小麥為主，採輪作方式，栽培面積約1900公頃。

防檢局說，金門這次危害總面積約120公頃，植株種植20天，尚在苗期階段，田區平均受害率約3成，是目前通報案件中，單一面積最大者，防檢局已立即緊急公告10種高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。

高粱及小麥是秋行軍蟲高風險寄主作物，動植物防疫檢疫局及農業試驗所於6月5日已經在金門地區協助布設產區秋行軍蟲性費洛蒙偵察點共20點，馮海東說，捕捉到成蟲的數量越來越多，先前已提醒金門多加注意。

應變小組表示，因應國內疫情現況，防檢局已於7月26日公告修正「中華民國植物特定疫病蟲害種類及範圍」納入秋行軍蟲為第19項特定疫病蟲害種類，地方政府須依法執行監測或調查。

防檢局表示，截至7月29日止，除嘉義市外，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計215件，成蟲確定案例142件，目前已完成銷毀81件，藥劑防治133件，1件尚待處理。

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