冷氣團發威！合歡山積雪6公分 高山如撒夢幻糖霜

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜。（林保署南投分署提供）

2025/03/18 08:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕強烈大陸冷氣團發威！合歡山受低溫與水氣影響，昨（17日）深夜出現降雪，並持續到今天早上7點多，積雪厚度達6公分，氣溫則在0度左右，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜，一片夢幻銀白世界，景象相當美麗。

林保署南投分署表示，合歡山地區昨天深夜開始下雪，雪況陸陸續續，直到今天早上還持續有雪，目前積雪已達6公分，松雪樓人員今外出查看，發現停車場，以及道路、廣場、步道全都覆上厚厚白雪，聯外道路台14甲線，也從18公里處的翠峰路段就限掛雪鏈通行。

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公路局埔里工務段指出，台14甲線合歡山路段今已在早上7點開放通行，惟翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段因路面積雪未融，限加掛雪鏈通行，民眾開車上山建議以四輪傳動車輛為宜，積雪路段也將進行鏟雪作業，期間採短時雙向封閉道路，籲請用路人配合。

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜，夢幻銀白世界，景象相當美麗。（林保署南投分署提供）

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜。（林保署南投分署提供）

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜。（林保署南投分署提供）

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜，夢幻銀白世界，景象相當美麗。（林保署南投分署提供）

強烈大陸冷氣團發威，合歡山下雪積雪達6公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜。（林保署南投分署提供）

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