金門高粱蟲蟲危機！秋行軍蟲大軍入侵 研議啟動藥劑防治

2019-07-30 20:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天傍晚表示，縣動植物防疫所在青嶼高粱田發現秋行軍蟲入侵，初步勘查，有超過120公頃的農地發現不同齡期幼蟲，除了依程序通報中央防檢局，也透過LINE群組請各產銷班農友盡快自行巡查及通報縣防疫所，後續將視危害情形研議啟動藥劑防治作業。

縣府表示，高粱是釀製金門財政命脈的金門高粱酒重要來源，金門每年秋季高粱契作面積約1900至2000公頃，目前正是高粱幼苗期，若秋行軍咬食高粱植株生長點並造成損傷，將造成本期高粱重大損失。

金門縣農業試驗所所長李廣榮說，秋行軍蟲寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域；秋行軍蟲偏好在植株下位葉產卵，1至3天後會孵化出幼蟲，3至6天內屬於1至2齡期，幼蟲通常會集體行動，特別喜歡吃葉子最嫩的地方及桿交接處的新嫩葉生長點，葉子會出現明顯孔洞、缺口，與葉蛾類的啃食痕跡相似。

縣防疫所所長林政道說，這次在青嶼發現蟲害，就是同仁為監控秋行軍蟲疫情，每天在主要高粱種植區域執行例行性勘查發現，立刻向農委會防檢局與縣府通報。

林政道說，劃測段及周邊高粱田均發現秋行軍蟲個體，初估蟲害入侵面積已超過120公頃；目前所內庫存藥劑包括賜諾特、護賽寧、蘇力菌，庫存可防治面積約200公頃，為因應可能的蟲害蔓延，已緊急預訂諾伐隆200公升，預估可增加防治面積400公頃。

縣府建設處代處長文水成說，這是地區首次發現秋行軍蟲危害高粱田案例，也呼籲農友一旦發現秋行軍蟲，切勿擅自噴藥或隱匿，縣府將配合防檢局處理程序及用藥，進行全島性的防治作業，盡量降低農業損失。

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