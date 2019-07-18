玉米田外首例！秋行軍蟲入侵台南亞太棒球中心草皮

2019-07-18 19:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕秋行軍蟲首度在台灣現身玉米田以外區域，台南市亞太國際棒球訓練中心球場草皮昨發現秋行軍蟲今天確定；農委會防檢局表示，疑似來自台灣第一代成蟲飛去產卵，尚待進一步確認。

秋行軍蟲災害緊急應變小組表示，今天接獲台南市政府通報，台南市政府工務局昨天進行亞太國際棒球訓練中心修整草皮時，發現可疑鱗翅目幼蟲為害，隨後通報農業局前往處理，農業局並通知農委會台南區農業改良場前往初勘取樣蟲體，可疑蟲體經過台南農改場檢驗，及國內蛾類形態分類專家鑑定後，確認為秋行軍蟲，另尚有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，是國內在玉米田區外發生第一次確定案例。

應變小組表示，今天台南市政府及台南場再次前往現勘，及調查球場周圍高風險寄主作物受害情況，該球場草皮為百慕達草，以撒播方式種植，球場外圍僅發現一處約3分地面積的玉米田區，但並無發現秋行軍蟲為害。

防檢局長馮海東表示，球場草皮僅發現幼蟲未看到成蟲，初步判斷，疑似台灣第一代成蟲飛過去產卵，後續還需要再進一步確認。

防檢局表示，明天球場將進行殺蟲劑防治處理，該地區經施藥後將設立警告牌及懸掛性費洛蒙誘蟲器1組，並劃為管制區，另施藥後7天調查，未發現該蟲即解除列管，如經調查仍發現該蟲，則再次施藥後調查，直到未發現該蟲後解除列管。

防檢局表示，截至7月17日止，除嘉義市外，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計208件，成蟲確定案例125件，目前已完成銷毀81件，藥劑防治124件，3件尚仍待處理。

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