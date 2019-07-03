秋行軍蟲日本現蹤！首例驚見於鹿兒島某農場

2019-07-03 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕肆虐中國的農業害蟲「秋行軍蟲」近期在全台各地蔓延，只剩少數縣市還沒淪陷，而在日本鹿兒島竟然也發現秋行軍蟲的首例，目前日本政府已開始進行農藥控制。

根據《東京新聞》報導，日本農林水產省今（3日）宣布，一座位於鹿兒島縣南九州的農場出現了秋行軍蟲幼蟲，這也是日本首次發現秋行軍蟲幼蟲的蹤跡。

農林水產省表示，是在飼料用玉米中發現，確認秋行軍蟲的入侵後，隨即展開農藥控制，並主動通報其他地區的政府，以便提早發現並防治、消滅。

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