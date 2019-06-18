蕭美琴會勘秋行軍蟲防治 壽豐農會促短期補助有機農

2019-06-18 16:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕秋行軍蟲來勢洶洶，花蓮已有多起案例通報。立委蕭美琴今與花蓮區農業改良場前往壽豐鄉有機田區關心，了解受災狀況及現行防治措施。而花蓮有部份有機農認為秋行軍蟲早就入侵多年，壽豐農會總幹事黃啟祥說，農友發現的應是長得很像的斜紋夜盜蛾，一樣也是用蘇力菌防治，建請農委會針對有機農給予短期防治補助，減輕農民負擔。

蕭美琴說，有機田區的噴藥選項比較有限，需避免滅除其他有益生物，但使用農政單位核可的有機資材如蘇力菌或矽藻土，不會影響往後有機驗證。她呼籲農民積極防治，多巡視農作物，一旦發現秋行軍蟲就立刻通報，避免災情再擴大。蕭美琴也製作海報傳單發給農友，以圖文說明防疫資訊。

隨著秋行軍蟲的成蟲出現，農委會宣布進入防疫第二階段，啟動噴藥防治。農委會指出，若農地發現秋行軍蟲成蟲，將劃定管制區，針對區域內所有植株，由地方政府督導噴灑藥劑防治，並在周圍劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲。

壽豐鄉長曾淑懿強調，壽豐是有機農業重鎮，秋行軍蟲入侵嚴重危及地方農業與生態，有機生產成本遠高於慣行農法，希望中央重視有機農戶投入的生產成本，提高中央負擔作物清除補償經費比例，嘉惠受蟲害災損農友。

黃啟祥說，根據資料，秋行軍蟲目前有危害的寄主達300多種，共包含76科，其幼蟲可大量啃食禾本科如水稻、甘蔗和玉米之類細粒禾榖及菊科、十字花科等多種農作物，造成嚴重的經濟損失，農會也於各有機產銷班宣導該蟲危害樣態及後續通報處理補償作業，但有機這塊若加強生物防治，成本將略為增加，希望中央能進行短期防疫期間的藥劑補助。

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