車城鄉親機警通報 1公頃玉米田耕除掩埋急滅秋行軍蟲

2019-06-15 14:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣也遭秋行軍蟲入侵，全縣首起發生在屏東縣車城鄉田中村，1名許姓女子今天向屏東縣政府通報後，經過line@的判讀認定有極大可能，今天早上高雄農改場確診後初步判定為秋行軍蟲的幼蟲體，目前縣府正派請怪手耕除中，1公頃的玉米田因為秋行軍蟲毀於一旦。

屏東縣政府今天接獲位於車城鄉許小姐通報其於田中村的面積達1公頃的玉米田，發現疑似秋行軍蟲的跡象，屏縣府立刻啟動秋行軍蟲緊急應變監控防治工作小組機制，即時通報防檢局line@及通報上傳照片給高雄區農業改良場人員，確診初步判定為秋行軍蟲的幼蟲體；縣府人員、車城地區農會及高雄區農業改良場人員並急速到達現場設置封鎖線進行管制，並由高雄區農業改良場專家群人員再次鑑定活體，確認屏東已於秋行軍蟲災情中淪陷。

屏縣府農業處長黃國榮表示，當地目前正刮起大風，實施焚燬恐有安全疑慮，依防檢局緊急作業防治作業流程規定採用現地掩埋銷毀，現地挖3公尺以上坑洞，剷除作物移入坑內，覆土一公尺後覆蓋烏肥並灑水，警方在現地拉封鎖線，工務處調派挖土機，在地農會協助調運烏肥，共同分工辦理防疫工作。

秋行軍蟲為國際間重要害蟲，主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、 葫蘆科、茄科等經濟作物，成熟幼蟲頭殼有個黃色倒Y字的紋路，背部每節都有4個斑點為最大辨識特徵，可透過撥打防檢局0800-039-131通報專線或利用防檢局防疫小尖兵粉絲專頁及動植物防疫檢疫局LINE@、各地區農業改良場所、「農作物天然災害即時回報」APP及各轄區地方政府等等管道通報。

秋行軍蟲食量大繁衍快速，對糧食是極大威脅，因此縣政府不敢大意，整片1公頃的玉米田都將耕除，屏東縣政府農業處表示，如有發現該害蟲，請立即進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定待確定防檢局確定案例成立後採取緊急防治措施，再次呼籲農民加強田間巡檢，一發現疑似蟲體儘速通報，以避免疫情擴大，縣府將會持續密切監控，可撥打1999專線。

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