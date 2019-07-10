秋行軍蟲在台灣完成「世代交替」接下來恐主動擴散

2019-07-10 12:10

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台秋行軍蟲確定案例已有近200建，防檢局表示，經分析秋行軍蟲已於台灣本島完成世代發育，且有主動擴散潛能，雖然目前受影響作物只有玉米，但是寄主範圍廣達353種作物，不能掉以輕心，正在為啟動第三階段防治做準備。

秋行軍蟲災害緊急應變小組說明，截至昨天為止，全台秋行軍蟲確定案例有199件，目前已完成銷毀81件、藥劑防治116件，影響面積約50多公頃，剷除20公頃，藥物防治30公頃，受影響的都是玉米田。

應變小組指出，目前以懸掛性費洛蒙誘蟲器共截獲236隻成蟲，其中本島153隻，離島83隻，經分析本島截獲的秋行軍蟲成蟲6成多於已發現受管制田區誘捕到，其他有3成多為原佈點重要作物產區，顯示秋行軍蟲已於本島完成世代發育，且具主動擴散的潛能。

防檢局長馮海東表示，目前仍為秋行軍蟲緊急防治第二階段，並為邁入秋行軍蟲下一階段一般防治做準備，農委會已邀集所屬試驗改良場所及國內大專院校專家學者，針對秋行軍蟲生活史、寄主範圍、農民耕作方式及已公告防治秋行軍蟲緊急防治藥劑田間藥效及施藥技術評估進行研商，並研擬秋行軍蟲整合防治技術（IPM）。

防檢局提醒，秋行軍蟲具遷飛快、繁殖力高、寄主廣、破壞力強等特性，農民須加強田間巡檢，雖然目前秋行軍蟲僅發現於玉米作物上為害，並未於其他作物上發現蹤跡，但依其國際文獻報告，其寄主範圍廣達353種作物，還要請農民於巡田調查時，同時對於周邊其他作物也進行觀察，以確保作物及生產環境安全。

應變小組再次強調，目前仍處於緊急防治階段，民眾如發現秋行軍蟲蹤跡，請主動進行通報，通報確認後，防治藥劑及第一次施藥所需工資均由政府負擔，只要民眾努力通報，政府即時防治，就可以遏止秋行軍蟲大肆擴散蔓延危害，民眾仍可利用「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道持續通報。

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