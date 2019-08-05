金門高粱田近1/3遭秋行軍蟲肆虐 專家聚金門會診

2019-08-05 22:27

〔記者吳正庭／金門報導〕秋行軍蟲大舉來犯，導致金門高粱契作近3分之1面積受蟲害感染，行政院農委會防檢局今天率領4所設有植物醫學等科系的師生團隊至金門會診，預計投入10種公告緊急防治藥劑的藥效試驗，盼找出解決秋行軍蟲肆虐高粱田的方法。

縣府建設處表示，全台高粱大部分要在8月下旬才進入種植期，農委會防檢局在金門首度集結台灣大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學4所有植物醫學及相關科系、包括實習植物醫師在內的研究團隊，把金門列入第1個對高粱進行藥劑防治試驗的地區，約7至10天，就可知道能否收立竿見影的效果。

縣長楊鎮浯與縣農會理事長蔡水游、縣議員董森堡，會同農委會防檢局及屏科大等團隊前往沙崗農場，了解高粱田受損及噴灑藥劑情形；楊鎮浯說，秋行軍蟲在高粱田的疫情，跟其他疫情、狀態、樣態不一樣，會要求農政單位儘速向農友說明。

縣府指出，今年金門在地區契作高粱約2000公頃，目前所知，已有613公頃受到秋行軍蟲害，且面積還在持續增加中。國立屏東科技大學教授陳文華說，看到金門高粱受損情形「也嚇了一跳」。

陳文華說，依國際文獻，秋行軍蟲寄主範圍廣達353種作物，此行也將針對其他作物進行潛在的危害調查；金門由於作物栽種規模、所在位置等因素，中央將投入相當資源進行高粱秋行軍蟲防治研究，其成果供秋行軍蟲防治的重要參考。

縣府建設處代處長文水成說，目前防疫所已採購的賜諾特與諾伐隆均為殺蟲劑，透過不同的作用機制，對害蟲造成不同的影響或破壞機制，與過往的劇毒農藥相比，對環境與非目標物種危害較少，也不會有人體殘留問題。

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