秋行軍蟲5個月攻陷18省 中國官方承認無藥可治

2019-06-05 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕秋行軍蟲（又稱草地貪夜蛾）是聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強且寄主範圍廣，其於今年1月入侵中國雲南，短短幾個月內已在中國境內18個省出沒，中國農業農村部4日發出警告，目前境內無防治該蟲的登記農藥，蟲情有擴散蔓延的危險。

秋行軍蟲主要危害玉米、水稻及高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物，原分布於美洲熱帶和亞熱帶地區，2016年該蟲傳入非洲後，於2018年迅速蔓延至亞洲，今年1月由東南亞進入中國雲南，其已於全球53個國家造成嚴重災情，受害國玉米、甘蔗等作物減產20%～30%，更甚者毀種絕收。

中國農業農村部發布通知，警告目前該蟲害已在18個省（區、市）發現，嚴重威脅農業及糧食生產安全，目前西南、華南、江南地區已淪陷，隨著西南季風，蟲害有擴散蔓延至黃淮、華北乃至東北和西北地區的危險。

中國農業農村部指出，目前中國國內並無防治該蟲的登記農藥，現緊急提出了25種應急使用的農藥產品，但秋行軍蟲的抗藥性明顯，若長期使用同一種藥，恐成效不佳；業界憂心，秋行軍蟲作為新的生物入侵，恐最終演變成類似養殖業中的非洲豬瘟疫情，從而對行業產生重大打擊。

我國農委會表示，秋行軍蟲繁殖力強，據研究，如果順著氣流秋行軍蟲可飛250公里，台灣面臨挑戰，距離中國僅10公里的金門，更恐首當其衝，金門種植廣達3800公頃的高粱及小麥，正是秋行軍蟲的主要寄主植物。

防檢局指出，為防範秋行軍蟲入侵，持續檢疫把關，加強來自疫區寄主植物種苗、農產品以及其載運工具檢疫檢查；加強高風險貨櫃或途經高風險區之貨櫃抽檢及巡查；請進口商要求出口方落實貨櫃及包裝清潔；籲請郵輪、航運及船運公司確實清潔貨艙及貨櫃；貨櫃場加強巡查所有貨櫃，如有發現應即通報。

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