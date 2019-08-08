莫拉克10週年回故鄉 蔡總統：3年來全面提升台灣防災國力

2019-08-08 15:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（8日）是莫拉克風災十週年，總統蔡英文回到當年受到重創的故鄉屏東縣，參加紀念特展發表會，強調3年任內為提升台灣防災所做的努力，與能源轉型的重要。

蔡總統首先表示，「10年前的今天莫拉克颱風為台灣帶來了嚴重的災情，其中就在這裡，我的故鄉屏東，單日降雨量就超過了1400毫米，是全國雨下得最多的地方，沿海淹水、原鄉部落更受重創，當時我有好幾回來當志工，幫忙募集發送救災的物資，之後也關心重建的進度，那陣子我對台灣人民在災後展現的韌性，熱心互助的精神，留下很深刻的印象。」

她表示，10年後的今天，經過重建委員會整合政府與民間的資源，當初受災的家園，學校以及各種公共設施，都已經陸續的重建完成，社會生活文化層次的重建，也依然持續努力在進行當中。在風災十週年的這一天，我們要回顧重建走過的路，感念每一個用心付出的朋友，同時因應極端氣候的威脅，我們定要記取教訓，全面提升台灣防災的設計跟韌性，更不要忘了能源轉型的計畫。

蔡總統說，她擔任總統3年來年，特別注重3件事情，第一點是掌握即時清楚的防災資訊；科技可以幫助我們提升預警，即時掌握災害的資訊，前陣子她也聽科學家說，颱風路徑預測，準確度每提升1公里，就可以減少新台幣1億的損害，福衛七號的順利發射以後，將會提供最精準的氣象觀測資料，災防告警的訊息發送，現在也已是越來越完善了。

第二點是強化防災的基礎建設，透過前瞻基礎計畫的預算，正在全面改善容易淹水地區的排水系統，設置更好的下水道，和滯洪池，邁向能確實防洪治水的海綿國土；在國土計畫指導之下，我們做好造林水土保持，生態保育的工作，配合必要的撤離預防措施，更是遠離災害的最佳策略。

第三點就是讓防災救災的工作可以接軌國際，每當台灣遭受到重大的災害的時候，美國、日本跟其他的國家，都會派遣搜救隊來協助，同樣的我們也樂意在鄰近的國家需要的時候伸出援手，3年來我們透過實務研討，共同演練或是相互的派訓，來跟國際夥伴交流接軌，台灣是國際社會的一份子，我們會接軌國際的人道援助及災害防救的標準，當然除了政府要帶頭運用科技加強基礎建設跟國際合作之外，防災是國力的綜合展現，我們需要國人朋友提高防災的意識，共同來守護心愛的家園。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法