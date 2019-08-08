走過88風災10年 阿禮部落古秀慧夫婦堅守家園為族人找回家的路

2019-08-08 13:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕位於屏東縣台24線末端的魯凱族阿禮部落，10年前因莫拉克颱風重創當地，300多個族人移居山下，其中古秀慧夫婦堅決留在山上重建家園，阿禮部落不但已經成為生態旅遊典範，更有年輕族人回山上養蜂，希望為更多族人建立回家的路。

2009年莫拉克風災，造成台24線末端的阿禮部落當年受創嚴重，林務局和屏東科技大學今天在農委會共同發表10年來重建成果，阿禮部落傳統領袖包基成說，當時兩天就下了兩千多毫米的雨量、族人房子地基塌陷，300多個族人大家不得不暫時遷居山下，但是山上和山下的聯繫不能斷，這樣族人才能找到回家的路，在林務局和屏東科技大學教授陳美惠團隊協助下，部落發展出生態旅遊、林下經濟和農業循環經濟，更吸引青年返鄉。

災後實際回到山上的共有2戶人家，古秀慧和包泰德夫婦就是其中之一，古秀慧回想起風災那幾天，她說，簡直就像被鎖在孤島，斷水斷電、聯外交通也崩壞，每天都只能仰頭等待直升機救援，就算是過了十年，只要聽到颱風要來，還是會心驚膽跳，擔心又會造成嚴重災害。

「山上是我們的家。」就算歷經嚴重風災，古秀慧夫婦仍然不願意放棄山林，她說，希望守護自己的家鄉，山上有許多價值，有美麗的山景、還有動物相伴，真的不希望就這樣拋下，而且山林是他們的家，所以颱風過後決定回到山上重建家園。

林務局表示，10年的時間，從設計生態旅遊、種植小米和紅藜，到引入土雞飼養，甚至發展出紅藜桿製作出太空包種植香菇，還有養蜂，阿禮部落生態旅遊典範，後續也推展到台24線其他部落，形成旅遊旅遊軸線。

陳美惠指出，除了在地族人形成經營力量，還要能世代傳承，這10年來部落發展出創新模式，融合環境、文化、社會、經濟，她的學生林晨意在當地創立奧山工作室，致力設計台二線原鄉部落生態旅遊，推廣部落產品；還有源森生態公司則是運用山林資源，從事林下經濟，從養蜂開始，發展甜蜜森林計畫，已經培訓122個養蜂人才。

阿禮部落災後重建10年來，也已經有年輕人回到家鄉，28歲的巴尬魯古2年前回到山上部落從事養蜂，他說，當初回到山上的家時，水電都沒有，重新接水管、接電，整理家園，阿公以前也都會從野外帶蜂巢回來給他吃，選擇養蜂也是受到阿公回憶的影響。

巴尬魯古說，山上有著許多他跟阿公的回憶，他希望能上山找回跟阿公的回憶，也希望未來還想回家的年輕人們，不用像他一樣從頭開始摸索，由他來擔任領路的人，給大家一些參考。

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