莫拉克10週年 屏縣再生能源破300MW大關

2019-08-06 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2009年莫拉克風災後，屏東縣為協助災區重建，開始「養水種電」，持續積極推廣再生能源，根據經濟部能源局逐月統計結果，截至今年（2019年）7月底，屏東縣再生能源設置量已達約322.5MW，每年約可發3.39億度電，約相當於供應6萬2000戶家庭用電量。

屏縣再生能源設置量中，約321 MW為太陽能，設置場址相當多元，包含住宅屋頂、光電農棚、工廠、畜牧禽舍、堤防、滯洪池及地面型等，屋頂型設置量為218.5MW，畜舍、禽舍設置最多，其次為工廠、倉庫，最後為農業設施，地面型設置量為103MW，多集中於嚴重地層下陷區域。

屏東縣政府表示，屏東為最先積極推動太陽能縣市，有別於其他縣市，屏東縣的綠能發展奠基於全面考量災區重建、國土復育、產業創生、地方就業及能源轉型等多項政策鏈結的發展模式，以不與農爭地為主軸，適地適用奠基於得天獨厚的日照優勢，秉持「以農為主、綠電為輔」的理念，避免與農爭地，以「土地複合式利用」和「結合地方產業」為主軸推廣太陽能。

從2016年縣府在42天內爭取突破法令框架，得以在水面建置太陽能的大武丁浮動型太陽光電，至今年於新埤鄉大響營堤防的閒置空間，以不影響原有堤坊功能，設置2MW太陽光電，相當於供應322戶的住宅用電需求，都是屏東縣首創，將縣內設施之閒置空間利用最大化，增加太陽能的設置的實踐。

在屏東縣政府各局處通力合作下，太陽能累積設置量已穩定逐年成長，以2017年為基準太陽光電年設置容量為32.7MW，到107年太陽光電設置容量達79.9MW，年設置容量成長近2.4倍，尤其今年1至7月統計太陽光電累計設置量已達91.5MW，光上半年的設置量已達歷年新高，此成果說明，屏東縣近幾年來努力創造良好投資環境已逐漸看到成效。

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