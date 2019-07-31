莫拉克10周年 南橫台東段柔腸寸斷 打通關鍵災點大作戰

2019-07-31 18:09

〔記者陳賢義／台東報導〕莫拉克風災8月8日就要屆滿10年，怵目驚心的肆虐災情令人記憶猶新，南橫台20線東段部分災損路段，如關鍵災點埡口大崩壁及雪峰橋因諸多難題待解，依然柔腸寸斷，遇豪雨即傳落石坍方，也導致施作工期一再拖延，公路總局預計在沒有任何災害的前提下，2021年有條件通車。

公路總局關山工務段段長陳克劼說，南橫台20線東段全長62公里，向陽以下自去年開始陸續施作到今年年初，他在去年接任時實地探勘，沿線有10餘個災點，與目前修復狀況大不同。埡口大崩壁是大關山隧道以東第一個關鍵災點，自2012的天秤颱風、2014年鳳凰及2016年的尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風，加上2017年6、10月的豪雨，及去年3個颱風接續受損；事實上，修復工程在天秤災害發生後就陸續有在處理，鳳凰來襲又再擴大災情。

公路總局在2015年進行邊坡整飭，原訂工期2017年結束，未料2017年6月的豪雨造成路基沖毀100公尺，10月豪雨又增長到130公尺；6月豪雨不僅埡口大崩壁受損，前方幾個災點也難倖免，致使機械無法進入，2018年修了邊坡整飭出路寬，方便重型機械進出。埡口大崩壁是整個山頭水源匯集地，因此只要遇豪雨就會從山頭上往下沖刷，造成路基流失。

陳克劼說，埡口大崩壁下邊坡岩盤質也不佳，目前仍無法找到可靠岩盤，後續工法就是先尋獲有力岩盤豎置，避免石溝再發育，上邊坡則會做好保護工作。從莫拉克以來，這條路已修了100米，是較艱困的地段，若有災情傳出，就會對施工造成困擾；另外，埡口大崩壁位於海拔2700多公尺的高山，山地因氣溫、氣壓與平地不一，工班比較留不住，都必須擇選在地人，或跟了許久的工班，才有可能留久一點，加上冬天晚上溫度驟降至零度以下，工人難以入睡，這就是為什麼南橫工程不好處理的原因。

他說，外界認為莫拉克之後已10年，為什麼還是處理不了，忽略了受到極端氣候的關係，颱風、豪雨等天災根本沒辦法抗抵，修復工法也無法完全處理。目前施作工法偏向中程修復，因為豪雨來襲仍會持續風化落石，沿線修復採中程方式，至少有一定的抗災能力，後續災害再微幅修復。

陳克劼說，另一重要災點則是位於147.8k的雪峰橋，因原先橋梁鄰近崩塌山坡，現採貨櫃工法，於深谷兩側向上堆疊共112個貨櫃，讓土沙可從貨櫃間隙流出，先行施作簡易道路通行，再研擬橋梁重建的可行性。目前南橫台東段可通行路段，東到向陽、西至梅山口。

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