莫拉克後封閉10年 公路總局長：梅山口─天池可望年底通車

2019-07-02 16:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全長212公里的南橫公路，梅山口─向陽於98年受莫拉克風災重創封閉至今已近10年的時間，交通部公路總局局長陳彥伯今天出席《埡口之巔─南橫青山在》新書發表會時宣布，若老天爺賞臉，今年不要有太多大雨及颱風襲擊，梅山口─天池可望今年底前就能重新通車。另外，南橫全線也可望在110年底前有條件通車。

《埡口之巔─南橫青山在》新書透過對南橫前輩的訪談、結合文獻檔案，重現南橫公路的開發歷程，依據時間的軌跡撰寫，介紹沿線地形、環境、日治時期的噍吧哖事件、布農族抗日運動，以及戰後南橫公路的籌建、施工歷程，最後則記錄莫拉克風災後，南橫公路艱辛復建的歷程。

陳彥伯說，這本書描寫了許多公路前輩不畏艱難的勇氣與永不放棄的精神，透過閱讀就能看到南橫的美麗與同仁的毅力，更隨著書的脈絡，與開路前輩產生連結，並以身為公路人感到驕傲，繼承公路人永不放棄的堅毅精神。

交通部長林佳龍也說，很少有公路的書籍這麼有溫度，他一看就停不下來，想要熬夜看下去；本書透過口述歷史與文獻紀錄，生動描繪出南橫公路當時闢建艱辛與困難，記錄許多族群衝突與多元文化共融，從開發建設轉變到生態永續，從族群衝突轉變到文化多元，從力求交通便利轉變為與環境和諧永續。他說，交通與感動在希臘語中是同一個字，期待交通能夠帶來許多互動與感動。

民眾若想親身了解南橫公路的歷史，公總明（3）日起至8月11日，於幸福公路館舉辦「埡口之巔─南橫青山在，南橫公路特展」，每日上午9點至下午4點開放參觀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法