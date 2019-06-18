4萬個地雷！未入地鑄鐵人手孔蓋易打滑 交通部：3年內改善

2019-06-18 17:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕路面人手孔蓋因鑄鐵材質，抗滑能力較差，容易出現機車騎士打滑意外。交通部公路總局今年6月起調高人手孔蓋抗滑標準，規定未下地之人手孔蓋抗滑值需達50BPN以上，與現行標線抗滑標準一致。公總說，針對既有的4萬個未下地的人手孔蓋，需在3年內達到標準，至於新設未下地人手孔蓋則給予3個月緩衝期，今年9月起皆須符合標準。

公路總局說，人手孔蓋為鑄鐵材質，抗滑能力較差，經常傳出有騎士在雨天發生打滑事故，公路總局自107年7月3日起將標線抗滑標準提高由英式擺錘抗滑試驗實測值45BPN提高為50BPN，今年6月1日再公告新設人手孔蓋抗滑值也要達50BPN以上，公總將給予施工單位3個月緩衝期，因此今年9月起所有新設人手孔蓋都須符合標準。

至於現有人手孔蓋，公路總局統計，目前全台省道既有人手孔蓋約24萬個，其中8成已下地，下地率達8成，其他4萬個則因防災、檢測需求無法下地，需要在3 年內透過新增防滑塗料、變換紋路等方式達到新規定的抗滑標準。

公路總局表示，9月起未符合標準者，將限制申請開挖單位未來新設人手孔蓋數量，或是祭公路法處罰。

另外，針對道路安全，公總自100年起推動路平專案，推動道路挖掘縮時減量，除縮時管制禁挖5個月份（1、2及10、11、12月禁挖），並要求管線單位針對搶修頻繁路段要提出該路段管線的維護改善措施。

公總統計，107年度管線挖掘施工總天數為28629日，較100年減少40%，挖掘總面積則減少82%。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法