保護石虎 ！ 台3線「路殺預警系統」上路

2019-05-17 20:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕石虎是一級保育類動物，主要活動區域位於苗栗、台中、南投淺山丘陵區，棲息地受到道路切割破碎，日常活動嚴重遭受人類干擾，「路殺」層出窮。交通部公路總局與特生中心、中興大學合作研發「路殺預警系統」，今天在台3線卓蘭示範樣區正式上路運行。交通部長林佳龍現地視察，宣示今年為「智慧道路友善生物元年」，期許透過相關措施，保護台灣珍貴生態資源。

台灣過去開發至上，破壞了許多動物棲地，為了讓改善動物遭路殺情況，同時提升用路人安全，減少因為閃避、撞擊動物造成的車禍，公總經過2年多的努力，陸續在許多動物行經路段設置生物廊道、生物圍網及警示用路人的CMS等，現在更與特生中心及中興大學合作研發「AI辨識系統」及測試各種動物「聲光波生物緩速設備」，耗資約5、600萬元建構出一套路殺預警系統。

林佳龍說，台灣有許多道路禮讓動物的實績，獲國際肯定，像是台26線禮讓陸蟹、國道中部路段封車道禮讓紫斑蝶等，這次再推路殺預警系統，希望未來讓石虎等動物遇上道路時，不再是路殺，而是幸福。

卓蘭路段建置的友善動物設備包含動物通道、圍網、路殺預警系統。預警系統主要包含自動化動物辨識系統及聲光波發射器，只要系統辨識出石虎、白鼻心、鼬獾等動物，不走動物通道要闖越馬路時，或是偵測到有車輛行經時，聲光波系統動就會啟動，透過光亮、高音頻聲音給動物警示，暫緩動物進入馬路的時間。

公總說，道路工程興建、改善及維運，應與生態保育並重，以降低對環境整體衝擊，為減少路殺情事及構築友善道路，未來地方政府如需就石虎等保育類，及瀕危野生動物出沒熱點周遭道路進行盤點調查，可向公總「生活圈道路交通系統建設計畫」申請經費補助推動。未來研究完成後，成果可作為地方政府推動縣鄉道路建設參考，並於申請道路新闢、拓寬或整體改善工程經費時，可將相關生態廊道設施所需經費一併納入，期許透過相關措施，降低道路建設對生態環境衝擊及路殺情事，進而保護台灣珍貴生態資源。

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