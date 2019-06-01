機車考照「情境題大魔王」是它 超過一半考生答錯

2019-06-01 20:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年約25萬人考領機車駕照，去年11月1日筆試題庫再新增60題機車情境題考題，筆試的情境題出題比例，也從5題增加至10題，經過超過半年時間，交通部公路總局統計考生作答情況，最常答錯題目就是「機車行經無號誌十字路口前，右前方有車輛時該如何行駛較安全」，有51％考生答錯。

台灣機車密度亞洲第一，趕過1380萬輛，不過機車被稱為「肉包鐵」，根據警政署資料顯示，機車肇事原因前3名為未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等行為，為降低機車肇事率，以及模擬機車駕駛人上路容易面臨的危險駕駛情境，去年新增60題機車情境題，主要命題為車道行駛與變換車道、轉彎、危險駕駛、駕駛不當行為、路權及防禦駕駛等題型，期盼讓應試民眾充分瞭解騎乘機車正確觀念，培養駕駛人正確行駛習慣，進而降低上路交通事故發生率。

根據統計，機車筆試題目從104年新增近千題後，及格率就跌破81％；105年5月1日再推出圖像式情境考題，當年筆試及格率僅68.91％，創下近年來新低；不過去年再新增情境式考題後，機車筆試及格率有不斷提升，除了去年11月僅68.9％，12月一路至今年4月，及格率都有在70％以上。

公路總局說，除了不斷更新筆試題庫，透過增加圖片式情境考題，讓考生更能了解未來成功考取駕照後，上路遇到各種狀況能更安全因應，今年9月起，考機車駕照前得先上「機車危險感知教育平台」，透過實境影片，自我測驗騎車時的危險感知思維。

公路總局說，去年新增情境式考題後，包含大型車轉彎時，騎士應避免進入的內輪差範圍在哪；無號誌的雙向雙線十字路口，三輛不同方向的機車要通過時，依照路權應該由哪輛車優先通過；下波路段如何煞車較安全；與對向機車同時要轉彎進入同一車道，誰應該要先行駛等，都是去年11月至今，考生十大易錯題目。

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