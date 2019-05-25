6月起報名駕訓班漲價 1萬起跳最高可收1.6萬

2019-05-25 15:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民國95年至今未調整的駕訓班費率上下限，交通部已核定公路總局提報調整方案，今年6月起才開放民眾報名的駕訓班課程，收費上下限將從8000元至13500元調整為1萬元至1萬3500元，但也預留個案審查機制，若駕訓班有投入更多成本提升服務品質，最高可收費1萬6000元；該調整案交通部已核定，將於6月起正式實施。

目前交通部核定駕訓班費用上限，台北市、高雄市是1萬3500元，其餘縣市是1萬3000元，費用下限台北市是9000元，其餘縣市8000元。前年因考汽車駕照增加道路考驗項目，駕訓班業者多反應會增加成本，包含上課時數增加、需額外保險費用、車輛裝設錄影設備等，要求要調漲駕訓班費用。

公總表示，前年委託交通大學針對駕訓班成本進行分析，認為駕訓班成本這麼多年來確實上漲許多，除了物價指數已較當年漲逾10%外，實施一例一休後教練薪資增加，購車、維護成本上漲等；但因與中華民國汽車駕駛教育學會談不攏，所以才會一直未調整，不過近來交通部路政司與駕訓學會溝通後，同意分階段調漲。

交通部表示，每年駕訓班考生約25萬至28萬人，這次調整主要是將各縣市與北高的費率一致化，避免部分駕訓班惡意競爭，低價招攬學員影響教學品質。

公總表示，目前全台約220餘家駕訓班，但95%以上業者，收費都在1萬元以上，只有10餘家淡季收費會是8000元，這次調整駕訓班收費主要是反映業界現況。

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