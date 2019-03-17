機車考照前先上3天駕訓班 交部擬4/16起補助1000元

2019-03-17 13:48

〔記者陳宜加／台北報導〕機車肇事率居高不下，為加強考照前教育，公路總局將推動駕訓補助措施，機車考照前先上3天駕訓班，即補助1000元，最快4月16日起實施，全台共24家機車駕訓班均適用，未來若成效良好，不排除修法強制機車考照前須上駕訓班。

根據交通部統計，去年機車事故中，30日內死亡人數約1643人，較前年增加49人，且占總數約6成；根據警政署統計，去年當場或24小時內死亡事故中，機車共653件、占總數近45％，兩數據均為所有車種中最高。

由於現行機車考照多為自學練習，為降低機車肇事率，並加強正確駕駛與防禦駕駛觀念，公路總局擬推動機車考照前駕訓制度，考照前先上3天機車駕訓班，總時數約16小時，考到機車駕照後，即補助1000元。

公路總局監理組副組長魏武盛表示，機車、酒駕、高齡者為肇事3大族群，目前僅規定汽車考照前須上駕訓班，或持有學習駕照3個月後才能報考，機車尚無駕訓制度，去年27萬多人報考機車駕照，僅2800人自主參加駕訓班。

魏武盛指出，中央首度編列800萬元經費，補助機車考照前先上駕訓班，最快4月16日上路，預估8000人申請。現行機車駕訓班學費約2800至3700元不等，駕訓時間約3天、16小時結訓，補助等於政府負擔3分之1學費。

他也說，目前全台共24家一般重型機車駕訓班，補助措施上路後，7至8月考照旺季時預估有更多駕訓班加入或增班。公路總局將委託學術單位分析成效，若效果良好，評估明年繼續補助，也不排除評估修法強制機車考照上駕訓班。

台灣機車路權促進會秘書長周志彥認為，台灣駕照考試太簡單，若駕訓內容與現行無異，成效恐不彰，應比照實務修正駕訓內容，目前考場與實際上路狀況完全不同，不少人上路後才開始學習、也不懂交通相關法規，「用生命學用路」。

他建議，駕訓內容應模擬各種上路可能發生的狀況，並汽、機車混合駕駛訓練，環境也要比照真正路幅，結訓考照後真正上路，更習慣實際道路交通環境。駕訓內容應完整，考照機制也應有鑑別度，否則永遠無法改善國內交通安全。

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