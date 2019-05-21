〈北部〉《宜蘭》機車考照 6/1起全面網路預約

2019-05-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭監理站機車考照，六月一日起全面實施網路預約制，不再接受現場報名；另，例行性機車考照在下午舉辦，六至九月的週二到週四新增上午考照時段，因應畢業季及暑假應考人潮。

每年畢業季及暑假，宜蘭監理站機車駕照報考人數激增，以去年六到九月為例，報考人數四千七百六十二人次，平均每天超過五十七人次，八、九月高峰期，曾出現單日一○九人紀錄。

宜蘭監理站下午的考照時段，一天限額五十人，考照旺季常擠破頭；監理站選定六至九月的週二到週四，試辦上午考照場次，每場開放二十五個名額，若加下午場，一天報考人數最多可有七十五人。

宜蘭監理站為確保考照品質，六月開始，機車考照採取網路預約，須在考前兩天完成線上報名，考試當天攜帶身分證正本、體檢表、兩年內一吋彩色相片兩張、考驗費用及駕照規費共四百五十元，到監理站二樓報到。

網路預約報名，請上監理服務網，網址:https://www.mvdis.gov.tw。如果不諳網路報名作業，可攜帶證件到監理站櫃台尋求協助，洽詢電話：03-9658461轉203。宜蘭監理站統計，機車考照路考作業，以「直線平衡」項目難度較高，許多考生在此卡關重考，應考及格率約六十三％。

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