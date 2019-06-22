莫拉克封閉近10年 南橫東向明年3月可望通到天池

2019-06-22 16:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕西起台南市玉井區，東至台東縣海端鄉，全長212公里的南橫公路，梅山口－向陽於98年受莫拉克風災重創封閉至今已近10年的時間，終於可望在110年底前有條件通車。交通部公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，要順利通車還有5個困難點待克服，不過只要今年底前可將工程發包，期待老天賞臉不要有短暫且集中的豪雨，有信心能夠達成南橫通車目標。在南橫全線通車前，梅山口－天池可望提前在109年3月通車。

南橫公路於57年7月11日開工，施工期間有多達116位工程人員罹難，後續於民國61年全線完工，同年底就有台汽客運開上南橫。但後來接連受到921大地震、莫拉克颱風重創，至今梅山口－向陽至今都還在進行修復工程，連管制通行都無法。陳正偉表示，南橫具有戰略地位，現在每天南迴雙向約有1萬餘輛車行駛，未來順利通車後，臨海的南迴公路若因故中斷，民眾還有南橫公路可行駛，高雄台東要往返，不需要再繞台灣一圈。

明年3月梅山口－天池、後年底全線通車，都須在有條件開放，陳正偉表示，管制方式會採預約制，每日初步規劃是上午8點至下午3點開放；第一階段通行是天池時，因為天池並無停車場，路邊只能停放約100輛車，所以每日開放車輛數不會超過100輛。為讓民眾行駛南橫更安全，現在也積極請中華電信加強訊號，避免進山後發生事情都沒人知道；工務段也會建置落石告警系統、車牌辨識系統，掌握各車輛大致動向。

公總為搶通梅山公路，預計要投入逾10億元經費進行整修、復建工程，陳正偉表示，梅山口－天池這段路最大修復工程，就是105年遭土石壓毀的梅山明隧道，目前已陸續投入5.62億元，完成原隧道復健、上邊坡保護，預計明年2月完成隧道延長工程後，3月就可將南橫通車路段延伸至天池。天池除可欣賞群山環繞的美景外，該處還有為紀念開闢公路殉職人員的長青祠。

不過南橫公路要從天池通到台東向陽，還有4大難題待克服，預計投入10億，陳正偉表示，天池旁103.4k處的大崩塌，因106年6月2日當時兩天就降下1500毫米的雨量，導致該處路基流失300公尺，經探勘需先採取邊坡水路集中排泄，再進行上邊坡整治，透過植生、噴泥土的工法，才有辦法整理出一條可通行道路。

經過天池旁大崩塌再往上走，就會來到位於132k的武雄橋，由於原先橋樑遭沖毀，現在是涵管便道通行，為建構一條穩定的道路，將跨越31.5公尺深的溪谷，建造一座長79.5公尺的橋梁。

經過武雄橋繼續往台東方向前進，經過大關山隧道來到位於台東的海端後，馬上就會遇上第三個困難點，位於146.7k的向陽大崩壁。陳正偉說，當時莫拉克風災後上來查看災情，一眼看過去整個傻眼，該路段路基流失340公尺，整段道路都消失不見，當下不知要從何搶修。目前是先開挖邊坡做便道，進行邊坡整治、道路修復加固。

最後一處修復困難點就是位於147.8k的雪峰橋，陳正偉表示，因為原先橋梁離崩塌山坡太近，現階段先採貨櫃工法，深谷中的左右兩側，分別向上堆疊共112個貨櫃，讓土沙可從貨櫃中間流出，上面先做簡易道路通行，後續再研擬橋梁重建的可行性。

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