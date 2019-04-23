全台43處列管高風險邊坡 蘇花公路最危險

2019-04-23 20:47

〔記者陳宜加／台北報導〕不少山區道路邊坡落石頻傳，公路總局引進科技巡檢，去年導入，及時發現危險因子，研擬落石防護對策，同時提前向用路人告警，上週花蓮強震也發揮功能。目前全台有123處路段列為中、高風險，公路總局優先列管其中43處；其中，蘇花公路在內地區路段風險最高。

公路總局說，山區邊坡數量龐大，而且每個邊坡面臨的問題不盡相同，經費有限下，勢必將資源投入較有處理急迫性的邊坡，因此制定邊坡分級管理制度，導入科技巡檢，發現邊坡危害因子，進行落石防護對策與告警機制，提升安全性，維護用路人安全。

現行邊坡管理制度分為A、B、C、D等4等級，A級表示邊坡有明顯不穩定徵兆、D級表示不明顯。根據統計，目前全台列管共計1402處邊坡，A級有145處、B級32處、C級745處、D級480處，均已建置於邊坡資訊管理系統中，辦理邊坡日常養護巡查。

公路總局也說，為降低人為判斷誤差，利用「落石災害評分系統」評估風險，目前共計123處邊坡列為中、高風險，其中更有43處列為「優先關注」。

根據統計，全台最高風險路段為蘇花公路在內的地區，總計台3線2處、台7線3處、台7甲線1處、台8線14處、台9線6處、台14線1處、台18線4處、台20線9處、台21線2處、台29線1處，共43處。

公路總局指出，依危害度等級不同，導入相關科技設備協助巡檢，包含變異性分析、浮、落石分析、裂縫發現或檢視等，針對各處高風險邊坡建置數位化圖資，透過圖資套疊或模型檢視，找出邊坡的危害因子。

公路總局說，落石來源確定且機械能量可達，即採加固或剝除工法，但若來源無法確定或機械無法到達，則採防落石網工法、明隧道、或設置落石告警系統。

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