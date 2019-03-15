蘇花巨石夜從天降 目擊駕駛：差一秒就中

2019-03-15 10:20

［記者王峻祺／花蓮報導］台9線蘇花公路172.7公里處，位於大清水隧道與13號隧道銜接路段，本就是易落石區，公路總局目前正在進行明隧道工程，未料昨深夜11點多，3顆巨石夾帶土石大面積從天降，堵住隧道南口，阻斷南北交通，車輛回堵約1公里，目擊司機心有餘悸「好在前方施工慢速警示，否則再差一秒就被砸中！」

蘇花172.7公里處大清水隧道南口昨坍方，第四區養護工程處南澳工務段獲報後，隨即派遣大型機具前往清除巨石，但因石塊過大，其中1顆量體有如9人座巴士，加上一旁正在施作明隧道工程，增加清石難度，直至今晨5點才開放單線雙向輪流通行，並進行遠端管制。

南澳工務段長莊世政表示，該處是易落石路段，上方設有落石防護網，但石頭量體太大，仍落到路面，獲報後漏夜清理，並已在上午8時恢復通行，因現場有長80公尺的明隧道工程施作，原本就採單線雙向通行管制，目前車多，仍有壅塞情況。

他強調，近日山區多雨，岩石風化解壓，易發生落石，前幾天崇德隧道口也有零星落石，請民眾進入山區時要留意。

昨晚親眼目擊巨石從天降的駕駛，第一時間也下車拍照通報後方用路人，並在臉書描述「差一秒就被砸中」，強調是因前方明隧道施作，出隧道前才會踩剎車放慢行車速度，若當時直接開出隧道，後果恐不堪設想。

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