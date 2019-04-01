飛行傘誤降蘇花公路上 車輛急停、民眾驚閃

2019-04-01 18:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉今天中午發生飛行傘玩家降落在蘇花公路上，幸虧今日車輛不多，二輛車都停下來沒有釀成更大傷亡，但意外讓目睹民眾驚叫：「唉呀！卡到燈了」，緊急迴避掉落飛行傘玩家。

花蓮三棧地區有民間業者經營飛行傘，幾乎每天都有飛行傘從三棧山區起飛，然後沿著海岸線繞行一圈再回到位於省道台九線190公里處的降落場，但這名玩家降落時疑似受到風向影響，降落位置與預定降落點誤差了約30公尺，玩家落在南下車道，而飛行傘則散落在北上車道，一旁降落場的工作人員看到玩家降在馬路上，馬上出來進行交通管制。

根據目擊者影片，看到天空中有黃色飛行傘降落，車上的小孩喊「好大，它要下來了」，飛行傘不到5秒隨即碰到路燈，民眾說「怎麼卡住了」，發現飛行傘降落在馬路上，飛行傘掉在北上車道、玩家落在南下車道，拍攝影片者連說了好幾次「唉呀」、「那欸安呢」，很擔心有人受傷，看到人似乎沒事，閃避飛行傘玩家。

花蓮縣政府教育處體育保健科長白鴻儀說，無動力飛行傘中央屬體育署管轄，依據「無動力飛行運動業輔導辦法」進行輔導，預計請專家學者來審核業者提報的計畫，再進行修正。而目前全台符合規範的飛行場地僅屏東有合法飛行場地，因屏東訂有自治條例規範；花蓮萬榮鄉2家、新城鄉三棧2家、豐濱鄉磯崎1家，因起步較慢，還在輔導階段，尚未訂自治條例。

花蓮縣警局交通隊長黃增樟說，這名掉落道路的飛行傘玩家可依道路交通管理處罰條例第78條，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處新台幣300元罰鍰。

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