頭一遭！水里玩水節「玩進水里溪」 比基尼SUP、漂漂河搶鏡

南投水里玩水節開跑，今年不只引進SUP等水上活動，還首度玩進水里溪，可在溪上體驗漂漂河、先鋒舟、SUP等。（記者劉濱銓攝）

2024/06/22 14:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投暑假玩水盛事「水里玩水節」，今在水里親水園區開跑，每逢週六、日在園區都有大型充氣溜滑梯可玩，今年還首度引進SUP（立式划槳）、漂漂河、先鋒舟，並移師到水里溪遊玩，今開幕還有比基尼辣妹搶先體驗SUP，遊客也下到溪中玩漂漂河、先鋒舟等，直呼透心涼。

水里鄉長葉銘豐表示，玩水節舉辦多年，今年在日月潭風景區管理處補助翻新親水園區後，鄉公所也與管理水里溪的第四河川分署，以及控管水流的台電公司，並和南投縣政府合作，終於能在平緩清澈的水里溪從事水上活動，除呼應今年活動主題「瘋水祭」，也盼讓造訪遊客都有全新玩水體驗。

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搶先乘坐漂浮胎在水里溪玩漂漂河的民眾說，首次在溪裡玩漂漂河，不僅溪水沁涼，漂在水上乘風慢遊，著實愜意好玩；體驗浮板先鋒舟的遊客則說，原以為溪水很深，下水才知水位不深，且水流平穩，加上都有穿救生衣，玩起來不會緊張。

水里鄉公所指出，玩水節開跑後每週六、日都有親水活動，7月頭2週還加碼，每週五、六、日都開放，園內水池都有水上活動可體驗，惟水里溪的SUP、漂漂河、先鋒舟則需預約，活動至9月1日，全票150元，水里鄉民憑證件免費入園。

水里玩水節開跑，今年首度玩進水里溪，可在溪上體驗漂漂河、先鋒舟、SUP等。（記者劉濱銓攝）

水里玩水節開跑，吸引許多遊客到親水園區戲水池玩水。（記者劉濱銓攝）

水里玩水節開跑，水里鄉長葉銘豐（第二排右六）盼戲水場域擴大至水里溪，能讓活動更多采多姿。（記者劉濱銓攝）

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