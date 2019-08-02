莫拉克風災將滿10週年 小林村民盼大眾愛惜環境

2019-08-02 19:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕再過幾天，莫拉克風災就滿10週年，小林村重建一路走來有甘有苦，小林村自救會長蔡松諭以在地人觀點撰寫「小林村的這些人那些事：不能被遺忘的美好村落」一書，今舉辦發表會，他希望能讓民眾認識風災前小林村的面貌，以及重建過程艱辛，並提醒大家應該愛惜環境。

今天新書發表會，包括前總統馬英九、前紅十字會秘書長陳士魁、前行政院莫拉克災後重建推動委員會執行長陳振川、高雄市新聞局長王淺秋等都出席表達祝福。

蔡松諭致詞時，除了感謝當初幫忙的所有人，並表示會寫下這本書，是因為對記憶中的小林村念念不忘，小林村很快樂、很美麗，也構成了自己所有生命人格中的養分，希望讓大眾能夠認識風災前的小林村，而不是只記得「滅村」、「那片土石」。

蔡松諭指出，88風災發生後，他想找一本重建的書，卻都找不到，雖然有很多相關學者研究、調查報告、口述歷史，但都沒有一本是當事人觀點的書籍，可是台灣在這種極端氣候的環境下，沒有人會知道災害會發生在哪，也許會有人需要這本書，所以寫下來。

陳振川則表示，他在第一線做指揮官，面臨3天下了3056毫米雨量、岩石強度又強的災變，非常嚴重，但重建過程中感謝很多NGO及企業一起幫忙。他認為在極端氣候下，未來還是可能碰到，希望透過這樣的經驗，有從政府角度、NGO角度、受災戶的角度，把經驗都能夠提供出來。

馬英九致詞時說，台灣天然資源不多，但天然災害不少，他在台北市長及總統任內歷經多次天災，88風災是非常嚴重的一個，當時下的雨，阿里山遊客服務中心在海拔2000多公尺，卻可以淹水達2公尺，已經達到非常極端的數值，災害嚴重可想而知。

馬英九也說，當時包括永久組合屋、災害防救法、預防性撤離等，後來都成為一種制度，也感謝包括紅十字會、慈濟、台灣世界展望會等NGO團體，在官民合作之下進行重建，他肯定這本書可以當作重建典範。

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