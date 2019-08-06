莫拉克風災10週年 防災科技大進步偵測危險潛勢區

2019-08-06 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕水土保持局今（6）日在台南舉辦「 莫拉克10週年災害復健回顧與展望研討會」，水土保持局長李鎮洋在會前受訪表示，因應氣候驟變因素帶來國土環境巨大影響，防災觀念結合智慧科技提供避險策略是重要一環，該局已運用光達攝影技術，掃描偵測全國34處危險潛勢地區，以利進－步防災應變計劃。

李鎮洋說， 利用無人飛機丶光達攝影等智慧科技，提升水土保持及國土防災能力，目前已全部掃描一遍，觀察地表變化，找出還有多少可能像「小林村」一樣發生下陷崩塌的危機，在8000多處潛勢風險地區多數無人居住，其中以有道路、水庫或有聚落地方列為防災重點有186處，並篩選出34處高風險區， 以利資源做更有效預防減災。

莫拉克風災屆滿10週年，相關重建進行中，農委會水土保持局今天舉辦災害復建回顧與展望研討會，邀請中南部災區縣市公務機關及社區代表共同參與，包括國發會主委陳美伶及南市副市長王時思都出席會議。

研討會並在台南大遠百室內一樓提供密室逃脫遊戲，將避難疏散宣導寓教於樂，期能讓更多民眾透過體驗災變來襲，訓練如何冷靜防災。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法