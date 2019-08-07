莫拉克風災10週年 伊甸邀偏鄉童遊高雄港

2019-08-07 09:27

［記者黃旭磊／高雄報導］莫拉克風災10週年，災區學童遊高雄港展望未來。

風災發生於2009年8月6日至8月10日，災區重建10年後逐漸恢復生機，伊甸基金會、迷客夏與臺灣港務公司邀請杉林區八八腳落課輔班學童，至高雄港棧貳庫參與「來聽孩子們唱歌，小象夏日同樂會」，學童表演俏皮舞蹈「心花開」，表情、動作可愛逗趣，逗樂臺灣港務公司副總高傳凱、迷客夏董事長林建燁都被逗樂。

高傳凱今天說，港務公司於2012年成立，戮力經營國際商港並擔負社會責任，趁暑假邀請學童感受海洋，並設計仿貨櫃吊卸作業「裝卸大將軍」闖關遊戲，希望增添孩子們生活經驗。

學童搭乘貴賓船參觀港埠建設，驚喜見到大船入港，至於棧貳庫為全台最大活化老倉庫，對於超過百年舊建築再利用稱奇。

八八腳落課輔班位在高雄杉林區，孩童來自弱勢、新住民及隔代教養家庭，伊甸基金會透過「象圈工程計畫」，結合社區在地力量提供課後照顧，補足原生家庭功能，給予孩子品格、教育、課業學習與營養攝取機會。

林建燁表示，今年1月起，迷客夏綠光計畫邀請全台民眾守護偏鄉學童，民眾消費定額就由公司捐款支持伊甸基金會象圈工程計畫，幫助偏鄉學童多元學習，希望各界響應公益活動。

伊甸基金會南區資源中心主任沈玉萍說，基金會從2006年起幫助951個偏鄉學校、社區單位，超過3萬多人次學童與青少年獲得課照與多元才藝學習機會，期待大眾守護學童夢想。

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