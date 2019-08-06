震撼影像首曝光！齊柏林生前拍攝《再見莫拉克》特映

2019-08-06 17:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莫拉克風災10周年前夕，長期關注能源與氣候議題的台達基金會在高雄科工館大銀幕電影院舉行莫拉克10周年8K公益特映，放映包括齊柏林導演生前拍攝的八八風災第一手影像《再見莫拉克》等環境教育影片，並宣布加碼投資原鄉教育，要幫那瑪夏民權國小蓋幼稚園。

10年前，莫拉克颱風侵襲台灣帶來莫大的災損，台達隨即協助重建於風災中全毀的那瑪夏民權國小，成功打造兼顧防災與節能的鑽石級綠建築，更多次於聯合國氣候變遷大會中分享案例。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華說，氣候變遷所帶來的衝擊，有9成的災難與水息息相關，像是極端降雨、暖冬乾旱、珊瑚白化或是海平面上升等災害；透過8K投影的細緻畫面，忠實呈現齊柏林導演生前所拍攝的風災空拍照片，以及《水起．台灣》所揭櫫的台灣水資源議題，在紀念風災傷痛的同時，也警惕世人正視氣候變遷的破壞力，讓社會大眾及各界決策者都能再次重視全球暖化、水資源不均所帶來的挑戰。

莫拉克風災10周年台達8K公益特映自7日起至11日，每天12點與16點放映《看見莫拉克》、那瑪夏民權國小師生共同演出的民權國小重建故事《那瑪夏的呼喚》及獲海內外熱烈迴響全台首部8K環境紀錄片《水起．台灣》等一系列8K環境教育影片，以730吋的8K投影畫面喚醒大眾氣候意識，民眾只要憑展廳票根就能排隊入場欣賞。

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