18年來首例！高鐵列車「過站不停」 駕駛犯2疏失傳事後被帶去驗尿

高鐵公司日前發生過站不停情況。示意圖。（資料照）

2025/04/17 16:16

〔記者林志怡／台北報導〕台灣高鐵204列次日前在板橋站發生「過站不停」的離譜情況，疑似因駕駛人為疏忽、沒有開啟車門，導致旅客一路搭到台北車站後才能搭車折返，外傳該名列車駕駛連犯2重大錯誤，且後續把車開到南港站後就被帶去驗尿。對此台灣高鐵公司強調，事件仍在調查中，也持續研議、檢討精進作為，盼外界勿以片段資訊以偏概全、造成誤解。

台灣高鐵204列次本月14日抵板橋站後，依照表定時間停約20幾秒，卻因人為疏失未開車門，讓旅客相當錯愕，150多名旅客自台北車站下車後，再搭車折返板橋站。據了解，駕駛原應提出指令，由列車長手動開門，但中間溝通出問題。這也是高鐵2007年通車以來首次發生到站無法下車情況。

請繼續往下閱讀...

此外，事件後外傳該名駕駛把列車開到南港站後就依程序被帶去驗尿，且事件過程中不僅未釋放開門燈號，也未向列車長解釋，等於連犯2個嚴重錯誤。

針對目前事件調查情況，台灣高鐵公司強調，公司嚴肅看待204車次事件，相關事件調查、檢討及精進配套措施研議尚在進行中，且公司呼籲各界勿以片段錯誤資訊、以偏概全，造成外界誤解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法