蘇巧慧：國民黨昔收割李美玲努力當政績 今抹黑只為救傅崐萁

李美玲的「北林三村社區發展協會」幫助鳳林鎮於2014年取得全國第一個「國際慢城」認證的小鎮，當時中國時報更專訪李美玲，誇獎她「為花蓮留住年輕人」。（立委蘇巧慧提供）

2025/04/17 16:29

〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免傅崐萁領銜人李美玲昨天（16日）被網路談話節目攻擊，稱她擔任鳳林鎮兩個協會理事長、總幹事，近年累計拿了政府近千萬補助。立委蘇巧慧對此聲援，國民黨過去把李美玲的努力當政績，如今抹黑她，只為了救傅崐萁。

蘇巧慧表示，李美玲從從高雄嫁到花蓮，2012年投入花蓮的社區改造工作，她的「北林三村社區發展協會」幫助鳳林鎮於2014年取得全國第一個「國際慢城」認證的小鎮，不但傅崐萁夫婦拿來當政績，當時中國時報更專訪李美玲，誇獎她「為花蓮留住年輕人」；現在只因她參與罷免傅崐萁，竟被抹黑「貪汙」，令全國各地的社區營造工作者生氣。

請繼續往下閱讀...

她指出，李美玲讓世界看見花蓮，幫助鳳林鎮進入2015年義大利米蘭世界博覽會，當時因中國打壓，台灣無法擁有自己的展館，但在李美玲與時任立委蕭美琴努力下，讓TAIWAN字樣及中華民國國旗，依然在當年世博會現身，讓台灣行銷國際，這些努力就連前縣長傅崐萁也公開肯定貢獻，縣長徐榛蔚也多次在鳳林舉辦「慢城」活動，吸引觀光客。

蘇巧慧說，如今只因為她罷免傅崐萁，國民黨傾全黨之力，抹殺她對花蓮的貢獻，還將政府對於社區營造工作組織的支持，誣蔑成貪污。李美玲就是花蓮葉春蓮老師的翻版，過去桃李滿天下，如今只因反對傅崐萁，就被惡毒攻擊，抹上政治色彩。

她批評，昨天肯定穿著納粹服飾反民主的人士，今天惡意抹殺在台灣默默努力的人，只為了救援黨內那些不適任立委，「國民黨就是如此」。

李美玲過去投入社區營造，這些努力就連前縣長傅崐萁也公開肯定貢獻。（立委蘇巧慧提供）

蘇巧慧指出，李美玲讓世界看見花蓮，幫助鳳林鎮進入2015年義大利米蘭世界博覽會。（立委蘇巧慧提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法