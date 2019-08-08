台中頭家國小游泳隊移訓澳洲 順便學英語

2019-08-08 11:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區頭家國小8月3日至14日帶領20名學生，前往澳洲昆士蘭Tewantin State School，進行英語課程、文化交流、游泳移地訓練與友誼交流賽；參與的游泳選手陳梓銨說，很期待澳洲訓練的方式，也想與澳洲選手一同較勁，留下美好回憶。

頭家國小表示，昆士蘭陽光海岸的Tewantin State School，是以游泳教學為特色的學校，教練Greg Roger更是奧運游泳賽事澳洲代表隊選手，曾經勇奪奧運銀牌，是實戰與教學經驗豐富的教練，英語及游泳是頭家國小教學特色，這次移地訓練，游泳選手在專業教練帶領下，可望完成一趟豐富的旅程。

頭家國小校長王玉龍說，國際教育是該校目前積極推動的特色課程，更榮獲ISA國際學校認證，這次是繼與澳洲凱恩斯締結姊妹校後，第2次出訪澳洲，並與昆士蘭教育局官方合作，結合游泳特色，讓這一趟學習之旅更加完整而精采。

參加交流活動的學生吳依瑄說，這次遠赴澳洲參加奧運銀牌教練的訓練課程，以及游泳友誼賽，既期待又緊張，希望能夠好好享受這難得的學習經驗；游泳選手陳梓銨說，自從知道有機會到澳洲參加移訓與交流賽後，就一直很期待這一趟旅程，希望看看澳洲訓練的方式，也想與澳洲選手一同較勁，更想留下美好的回憶。

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