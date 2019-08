反送中》香港衝突風險高 澳洲升旅遊警示至「高度警戒」

2019-08-07 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕鑒於香港當前示威者與「警方或者犯罪份子」之間有高度爆發暴力衝突的可能,澳洲外交及貿易部昨(6)日宣佈,將香港旅遊警示提升至「高度警戒」的級別。

根據澳洲外交及貿易部的網站,澳洲官方表示,「香港旅遊區受到抗議活動的影響,情況變得更加難以預測,並預計將持續下去。抗議者和警察或犯罪之間存在暴力對抗的風險,特別是在未經授權的抗議活動,由其在夜間和周末的風險更大。我們強烈建議您避免大型公眾集會。留意當地媒體並遵循當地政府的建議。」

另外,澳洲政府特別指出,7月21日在元朗西鐵站發生疑似犯罪份子襲擊乘客的事件。而本月5日,示威者與其他組織(other groups)發生了衝突。

澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)6日也在社群媒體上發文表示,澳洲政府對香港近日增加的暴力事件波及旅遊及住宅區表示關注。佩恩強調港人和平示威的權利是受到《基本法》保障,澳洲政府除了支持香港「一國兩制」模式,並再次敦促整起事件能和平落幕。

Australia is concerned by increasing violence in #HongKong impacting tourist & residential areas. Right to peaceful protest is in HK Basic Law. We again urge peaceful resolution and support Hong Kong’s ‘one country, two systems’ model. https://t.co/Uw47dYUqoQ