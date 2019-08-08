澳洲拉攏失敗 巴紐2475億債務找中國融資

2019-08-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）六日宣布，已尋求中國協助巴紐進行債務協商，對該國全部二七○億巴紐幣（約二四七五億台幣）的債務再融資，並提議中國與太平洋島國簽署自由貿易協議。分析指出，這顯示巴紐與澳洲、中國的三角關係發生重大轉變，巴紐更加靠攏中國，而此舉預料將打擊到積極抗衡中國染指南太平洋島國的澳洲。

今年五月甫就任總理的馬拉普，七月下旬在他上任後的首次國是訪問，向澳洲總理莫里森承諾，將每年舉辦一次雙邊會議，加強巴紐與澳洲的雙邊關係。馬拉普本月初接見中國駐巴紐大使薛冰，薛冰當面邀請馬拉普訪問中國，馬拉普則提議簽訂太平洋島國與中國的自由貿易協議，並建議巴紐央行、財政部與中國人民銀行，共商巴紐債務再融資事宜。

不過，馬拉普七日澄清，巴紐債務再融資不只是與中國的協商，政府也會與世界銀行、亞洲開發銀行或其他潛在合作對象進行討論。坐擁豐富天然氣、原油、黃金、銅礦等資源的巴布亞紐幾內亞，此前在最新財政報告坦承「現金變得緊張」，並指出部份原因是向中國提出的三億美元（約九十五億台幣）貸款被延遲。巴紐的國家債務約佔國內生產毛額（GDP）的三十二．八％，並不算高。

法新社引述專家報導，雖然目前沒有任何跡象顯示中國會滿足巴紐的要求，但若北京基於政治考量決定「大撒幣」，中國將成為巴紐最大的單一債權國。路透分析，中國在過去十年擴大其優惠貸款系統，從幾乎是零到成為亞太地區最大的融資提供國，貸款項目從港口、機場到體育館、道路等基礎建設無所不包。

在巴紐提出這項要求的同時，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）甫於四日指出，中國正利用「掠奪性經濟」破壞印太地區穩定。澳洲汀肯大學（Deakin University）國際發展教授克拉克（Matthew Clarke）告訴英國《衛報》，協助太平洋島國進行債務協商的角色，傳統上是由澳洲扮演，馬拉普尋求中國協助的舉措，恐讓澳洲政府感到意外，「外界也會擔心馬拉普此舉可能引發太平洋島國的連鎖效應」，讓中國持續擴大在太平洋島國的影響力。

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