週末直撲上海 準「西北颱」利奇馬模擬路徑圖曝光

2019-08-07 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風利奇馬目前維持中颱強度，現正位於台灣東南方海面，以時速14公里朝西北方步步進逼，最新全球預報系統（GFS）模擬路徑圖可見，利奇馬呈現準西北颱走勢，美國專家指出，它在未來幾天恐持續增強，將在10日左右侵襲上海、衝擊中國東部。

準西北颱利奇馬襲台後橫掃中國沿岸

全球預報系統（GFS）模擬路徑顯示，利奇馬颱風路徑從原先恐登陸台灣東北角，修正為穿越基隆和彭佳嶼間海域，絕大多數路徑均顯示它朝西北行且期間不登陸，接著颱風中心將沿著中國福建、浙江、上海、江蘇外海一路北上，可能轉而侵襲山東半島、朝鮮半島或是日本九州與四國。

「利奇馬」強度不排除繼續增強

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（7）日在推特做出的最新預測指出，颱風利奇馬可能會由現在的中颱等級繼續增強，本月9日將從台灣北端外海經過，並在本月10日、11日侵襲中國上海等地，衝擊中國東部。

瞬間最大陣風172公里 美軍持續發布警示

根據中央氣象局最新數據指出，目前利奇馬的中心絕對位置為北緯21.4度，東經127.5度，以時速15公里往西北方前進，中心氣壓960百帕，瞬間最大陣風達到時速172公里，7級風暴風半徑有220公里，10級風暴風半徑為70公里。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）目前正對西太平洋上的颱風范高斯、利奇馬、柯羅莎發布參考警示，並同時對印度洋的「95B」、南海的「96W」熱帶擾動發布橙色參考警示，意為它們可能成為熱帶氣旋，但發展過程會超過24小時。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

#Lekima has strengthened to a typhoon with additional strengthening likely the next couple of days. Lekima will pass near the N tip of #Taiwan on Friday before impacting eastern #China around #Shanghai this weekend. pic.twitter.com/gtjQ1cruTZ — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年8月7日

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