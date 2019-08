週末直撲上海 準「西北颱」利奇馬模擬路徑圖曝光

2019-08-07 18:15

〔即時新聞/綜合報導〕今年第9號颱風利奇馬目前維持中颱強度,現正位於台灣東南方海面,以時速14公里朝西北方步步進逼,最新全球預報系統(GFS)模擬路徑圖可見,利奇馬呈現準西北颱走勢,美國專家指出,它在未來幾天恐持續增強,將在10日左右侵襲上海、衝擊中國東部。

全球預報系統(GFS)模擬路徑顯示,利奇馬颱風路徑從原先恐登陸台灣東北角,修正為穿越基隆和彭佳嶼間海域,絕大多數路徑均顯示它朝西北行且期間不登陸,接著颱風中心將沿著中國福建、浙江、上海、江蘇外海一路北上,可能轉而侵襲山東半島、朝鮮半島或是日本九州與四國。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(7)日在推特做出的最新預測指出,颱風利奇馬可能會由現在的中颱等級繼續增強,本月9日將從台灣北端外海經過,並在本月10日、11日侵襲中國上海等地,衝擊中國東部。

根據中央氣象局最新數據指出,目前利奇馬的中心絕對位置為北緯21.4度,東經127.5度,以時速15公里往西北方前進,中心氣壓960百帕,瞬間最大陣風達到時速172公里,7級風暴風半徑有220公里,10級風暴風半徑為70公里。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)目前正對西太平洋上的颱風范高斯、利奇馬、柯羅莎發布參考警示,並同時對印度洋的「95B」、南海的「96W」熱帶擾動發布橙色參考警示,意為它們可能成為熱帶氣旋,但發展過程會超過24小時。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

#Lekima has strengthened to a typhoon with additional strengthening likely the next couple of days. Lekima will pass near the N tip of #Taiwan on Friday before impacting eastern #China around #Shanghai this weekend. pic.twitter.com/gtjQ1cruTZ