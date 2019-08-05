穿心颱？西太平洋恐3颱並列 3張模擬路徑對照曝光

2019-08-05 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣周邊的西太平洋恐再過24小時就會出現3颱並列！繼范斯高、利奇馬颱風後，美軍針對「95W」熱帶性低氣壓發布警示，在24時後恐成為今年第10號颱風「柯羅莎」，目前2個颱風、1個準颱風的最新路徑預測都已出爐。

第10號準颱風「柯羅莎」持續發展中

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已針對利奇馬颱風右側的「95W」熱帶擾動發布橙色警示，意為「有可能會發展成熱帶氣旋，但過程預計超過24小時」。從美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，它未來走向朝西北轉北，再轉東北方而去，侵襲台灣可能性很小。

利奇馬颱風預測路徑全穿越台灣

全球預報系統（GFS）模擬路徑可見，利奇馬颱風路徑繼續向西修正，成為穿心颱機率大幅提高，中心氣壓最低可至953百帕；美軍預測它恐於本月9日從蘭陽平原登陸台灣，再由桃園、新竹一帶出海前往中國，目前仍持續對它發布參考警示，不排除有增強可能。

美專家：范斯高颱風先襲日本、再侵南韓

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特指出，颱風「范斯高」在今（5）日晚間至明（6）日清晨，將襲擊日本九州，並在6日晚間前往侵襲南韓；美軍預測它在本月8日就會影響到俄國海參威。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

#Francisco has strengthened to a typhoon according to the JMA and will strike #Kyushu late Monday night/early Tuesday morning, local time. The storm will move into #SouthKorea Tuesday night, local time. pic.twitter.com/lQmimNNVV0 — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年8月5日

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