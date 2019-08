穿心颱？西太平洋恐3颱並列 3張模擬路徑對照曝光

2019-08-05 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕台灣周邊的西太平洋恐再過24小時就會出現3颱並列!繼范斯高、利奇馬颱風後,美軍針對「95W」熱帶性低氣壓發布警示,在24時後恐成為今年第10號颱風「柯羅莎」,目前2個颱風、1個準颱風的最新路徑預測都已出爐。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)已針對利奇馬颱風右側的「95W」熱帶擾動發布橙色警示,意為「有可能會發展成熱帶氣旋,但過程預計超過24小時」。從美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,它未來走向朝西北轉北,再轉東北方而去,侵襲台灣可能性很小。

全球預報系統(GFS)模擬路徑可見,利奇馬颱風路徑繼續向西修正,成為穿心颱機率大幅提高,中心氣壓最低可至953百帕;美軍預測它恐於本月9日從蘭陽平原登陸台灣,再由桃園、新竹一帶出海前往中國,目前仍持續對它發布參考警示,不排除有增強可能。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特指出,颱風「范斯高」在今(5)日晚間至明(6)日清晨,將襲擊日本九州,並在6日晚間前往侵襲南韓;美軍預測它在本月8日就會影響到俄國海參威。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

#Francisco has strengthened to a typhoon according to the JMA and will strike #Kyushu late Monday night/early Tuesday morning, local time. The storm will move into #SouthKorea Tuesday night, local time. pic.twitter.com/lQmimNNVV0