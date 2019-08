「利奇馬」颱風持續增強恐襲台！最新模擬路徑圖曝光

2019-08-05 00:33

〔即時新聞/綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」有逐漸增強趨勢!目前最新的全球預報系統(GFS)模擬路徑預測圖顯示,颱風中心氣壓可能持續下降,台灣在未來幾天恐均壟罩在它的暴風圈內。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特指出,颱風「利奇馬」在本週晚些時候可能會影響到台灣、琉球群島,至於對中國、日本、韓國的影響要再晚一些才會看得出來,目前馬里亞納群島附近還有可能生成新的熱帶擾動。

美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,颱風「利奇馬」模擬路徑相當分散,未來幾天可能持續朝北轉東北方往日本前進,但過半數預測路徑均顯示,其暴風圈恐壟罩台灣,甚至在中心氣壓持續下降的過程中成為「穿心颱」。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)在「利奇馬」成颱前就已對它發布參考警示,美軍預測的路徑指出,從今(5)日至9日止,「利奇馬」會持續往西北方移動,越過台灣與沖繩之間的海面,台灣將受到颱風吹起的8級風影響;天氣風險公司則預測7日後颱風將開始影響台灣。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

TS #Lekima (#HannaPH) has formed over the Philippine Sea and could become a typhoon later this week. Storm could impact the Ryukyu Islands of #Japan and #Taiwan late this week. E #China, Japan & South Korea will need to watch for next week into early the week of the 12th. pic.twitter.com/SJeaCdIDx1