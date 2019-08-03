最快明天生成！準颱風「利奇馬」模擬路徑圖曝光

2019-08-03 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕據資料顯示，「94W」熱帶性低氣壓於24小時內極有可能發展為熱帶氣旋，成颱後將命名為「利奇馬（Lekima）」。臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，準颱風利奇馬以通過台灣以東海域北上的機率最高，但北上過程中，離台灣遠近還需要觀察。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓94W偏向環流廣大的類型，需要一段時間做內部整合，才會有明顯增強；最終整合的好壞，會決定準利奇馬能否達中颱等級。另外，南海在下週末期可能有熱帶系統發展，隨著準利奇馬和高壓導引北上，這點台灣須特別留意。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）於官網指出，94W極有機會在24小時內成為熱帶氣旋；《ETtoday》報導，中央氣象局指出，熱帶低壓最快明（4）日增強為利奇馬颱風，但一樣朝東北方向朝日本移動，不會對台有直接影響。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象網站中，統整出當前全球熱帶擾動、熱帶低壓或颱風的預報路徑模擬圖，大部分的預測路線也指向從「台灣以東海域」北上。

網站資料顯示，「準利奇馬」颱風中心絕對位置在北緯16.0度，東經132.5度的海面上，中心氣壓為999百帕。

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