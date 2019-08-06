好消息！彰市中央陸橋工程5天完工 工期砍一半

2019-08-06 18:10

〔記者湯世名／彰化報導〕好消息！彰化市位居交通樞紐的中央路陸橋從今天起展開路面伸縮縫更新工程，工期原定10天，陸橋上也實施單側封閉、雙向通行，用路人大嘆交通黑暗期來臨，不過包商在施工時向採訪的記者發豪語強調「5天就可以完工」，預估星期六上午就可以解除封閉，全線重新開放通行，若能成真，將使工期整整縮短1倍。

彰化市中央路陸橋銜接中山路、中華西路等重要幹道，是往來省道台一線南北方向，以及銜接國道1號高速公路的交通樞紐，平日上、下班車流量都相當大，且經常性的壅塞，如今又要實施封閉10天進行伸縮縫更新工程，對平日須行經此路段的用路人來說更形雪上加霜，在得知即將施工時紛紛大嘆交通黑暗期來臨。

今天上午10點起實施的中央陸橋路面伸縮縫更新工程，彰化縣警局、彰化市公所等單位都不敢大意，一早即有相關單位人員在場準備封閉前的最後作業，包商也從四維路與中央路起的巷口處擺放交通錐，一路擺到中央陸橋上方，員警在兩側橋端指揮交通，包商出動怪手開挖伸縮縫，許多用路人行經施工處時還探頭詢問「何時才會完工？」

陳姓包商向採訪的記者表示，中央陸橋另一側的伸縮縫更新工程，之前由另一包商施工了14天，因此這次由他們在這一側進行角鋼伸縮縫更新工程，政府單位因為有以往「經驗」，因此評估工期需10天，不過他們接手進場施工，根本不用10天，只需5天工期，就可以全部完工解除封閉，全線重新開放通行，包商並私下說「政府單位自己太緊張了，搞得用路人人心惶惶。」

不過他也說，有鑑於4線車道已封閉其中1個車道，勢必對於上、下班交通尖峰期仍有不小衝擊，因此呼籲用路人最好改道行駛中華西路、曉陽路通行，並且最好提早出門、延後返家，與壅塞時段、車流錯開，以免塞在車陣中。

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