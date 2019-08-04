彰化市中央陸橋6日起施工 公所呼籲快移車！

2019-08-04 20:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市為期10天的交通黑暗期來了！彰化市中央陸橋伸縮縫更換維修工程，即將在6日10時起進場施工；為了避免工程掉落物砸到車輛，彰化市公所已做好準備，在陸橋下方貼出公告，希望受影響區域的車輛的車主，能儘快來移動愛車！

彰化市公所工務課長陳進泓表示，已跟警方完成會勘，原則上，中央陸橋下方的收費停車場內的影響較小，但有部分車輛是停放在停車場外，又是緊貼著陸橋的橋墩處停放，公所已在車輛上貼上公告，希望車主能儘快來移動愛車。

不過，有許多車主為了想省停車費，並沒有把車輛停在中央陸橋下方的收費停車場，而是停在停車場外，尤其是橋墩底下被視為最佳位置，既不會曬到太陽，因為靠著鐵道圍牆邊停放，也不會因為車輛往來而遭到損壞，許多被貼上公告的車輛，車上都有厚厚的灰塵。

這次中央陸橋伸縮縫工程，因為是白天施工，雖然並非全面封閉，但預估對市區交通將造成重大衝擊，因為中央陸橋在平日上下班時間就是壅塞，雖然警方建議改到中華西路、曉陽路通行。

但曉陽地下道在上下班尖峰時段，塞車情況比中央陸橋還嚴重：再加上中華西路是聯絡國道、省道、金馬路、中華陸橋的重要道路，平日車流量就跟中央陸橋差不多，許多人已做好提早出門、延後返家的打算，至少跟車流錯開，減少塞車的時間。

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