預料會塞！ 彰市中央陸橋施工日期 臨時改成…

2019-08-03 10:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕預料會塞！彰化市公所原本規劃從下週一（5日）到15日連續11天每天早上9點到下午4點，進行全市車流量最高的中央陸橋伸縮縫更換工程，因施工首日遇上週一上班日，車況極為複雜，相關單位開會討論臨時決定改變施工日期，延後到週二（6日）早上10點始進場施作，施工日期同時縮短成10天，盡早結束施工帶來的交通黑暗期。

施工首日延後1天進場，施工期間仍然預計在15日完成，也就是說，工程期改為8月6日到15日，10天施工伸縮縫更換維修工程，為避免施工影響上班車潮及尖峰時段車流，8月6日早上10點才進場施工，施工期間中央陸橋上採取路面單側施工，維持東西、雙向通行。

除此之外，施工期間中央陸橋東側下橋端四維路89巷口，還有中央路44巷口，11天施工期間每天早上7點到晚上10點管制人車通行，路口交通號誌調整為閃光運作。

提前改道告示牌面在中山路、中華西路等路口早已架設完成，彰化縣警察局規劃警力疏導崗，呼籲民眾體諒施工期間帶來的交通黑暗期，並配合員警及義交指揮疏導，提早改道行駛中華西路、曉陽路等替代道路，並且減速慢行依序通過工區。

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