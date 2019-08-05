石榴國小出國表演 在日本偶戲節演出成功

2019-08-05 09:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市石榴國小長期以來推動傳統布袋戲，8月獲邀參加日本飯田國際偶戲節表演，日本觀眾對於小學生將布袋戲操演的有模有樣，反應熱烈、掌聲不斷，期間更獲得蒙古的機構邀請演出。

校長蔡正龍表示，日本飯田偶戲節（いいだ人形劇フェスタ，Iida Puppet Festa），是日本規模最大的人偶戲劇節慶。活動為期6天，在飯田市內約100個會場演出人偶劇，還舉辦盛裝遊行、講習會和深夜戲劇演出，每年至少有過4萬人次的觀眾參與欣賞。石榴國小是今年唯一獲得邀請演出的台灣團體。

石榴國小被安排在日本的飯田商工會館演出，劇碼是「西遊記之紅孩兒」，劇情日本民眾耳熟詳，加上校方特別將對白翻譯成日文，幫助觀眾融入劇情，配合小朋友精湛演出，受到參與民眾熱情回應。

8月2日表演完後，更有來自蒙古人民共和國的機構，表示希望邀約至該國表演，讓校方期待能有下一次的國外演出機會。

蔡正龍表示，這次活動的一大插曲是學生的沐浴問題，因日方安排的住宿地點是傳統溫泉飯店，房間並沒有浴室，需要到大澡堂全裸泡澡及泡溫泉。孩子們知道後，紛紛表示不敢進去大澡堂，校長及老師們只好硬著頭皮各自陪著男、女同學進去澡堂，在第一天就跟小朋友們「袒裎相見」了。

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