中市消費爭議申訴案件排名 補習班糾紛自第7名竄升到第3

2019-08-04 17:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市法制局統計台中市受理消費爭議申訴案件，去年補習班糾紛排在第7名；但今年1月至7月，補習類申訴案件數就有203件，多是退費爭議，已晉升到第3名，跟去年同時期的115件相較，成長率近77％，提醒民眾選擇補習前，務必檢視履約保證保障權益。

法制局指出，今年補習班衍生的消費爭議已累積逾200件，比去年同期的115件相較，增加88件，主因是今年有語言補習班無預警倒閉下又無履約保證，衍生退費爭議。

法制局長李善植表示，時下民眾對於各類才藝、多國語言及證照考試等補習課程需求龐大，但補習費用多採預先繳付方式，通常可選一次繳納或分期付款；他說，一次繳納雖可能比月繳便宜，但若遭遇業者倒閉，又未提供履約保證時，消費者可能反蒙受損失。

李善植建議民眾，繳付補習費最好選擇以月繳方式繳交，採分期付款繳納費用時，也建議多採信用卡繳費，萬一遇到業者有不能提供服務的情形，在一定期間內可向發卡銀行申請列入爭議款，拒絕繼續付款，比現金支付更有保障；如需一次繳納，應慎選有立案且提供履約保證的補習班。

李善植說，教育部去年修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，規定非採按月繳納的補習班業者必須提供履約保證，可由信託機構或金融機構就補習班所收費用的30％提供履約保證，或當補習班無法提供服務時，學員可向加入聯合保證協定的補習班換取等值服務，讓學習持續進行。

他提醒民眾，除慎選立案補習班外，在簽署契約前，務必完整檢視契約內容，詳閱解約退費及課程使用期限等，契約書還有可以帶回家審閱5天的權利；如果發現契約內容違反規定，可檢附相關事證向台中市政府消費者服務名中心諮詢。

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