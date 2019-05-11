艾而歐語補習班無預警停業 中市府：14日開調解會

2019-05-11 16:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市私立艾而歐語短期補習班3月底無預警停業，許多學員預繳補習費卻無法上課。為協助現金繳費及無法申請信用卡爭議款的學員爭取權益，台中市消保官將於14日上午召開大型調解會議，今天提醒已提起消費申訴的學員注意是否收到開會通知單。

台中市政府法制局長李善植說，艾而歐語短期補習班於今年3月29日無預警停業，受害學員陸續透過行政院消費申訴系統提出消費申訴。其中，使用信用卡繳納學費的學員可透過爭議款機制，對於未獲得補習服務的部分，將可獲得百分之百退款。

但以現金繳納學費，以及信用卡已逾爭議款申請期限的學員，無法透過爭議款機制獲得退費，消保官將於14日上午召開大型調解會議，協助這些學員爭取權益。市府主任消保官康馨壬說，開會通知單已用掛號方式寄出，提醒於3日前有提起消費申訴的學員注意領取信件。

康馨壬進一步說明，由於部分受害學員提出詐欺罪的刑事告訴，檢警已查扣業者持有學員資料經，日前已請檢警協助取得學員系統備份資料，因此，調解會議將以此資料為基礎進行調解；另外，學員若已向銀行申請爭議款卻無剩餘時數資料者，市府也已函請銀行公會轉知各銀行，可向市府調取相關資料。

康馨壬也提醒以信用卡繳納且未逾爭議款申請日期的學員，應儘速向刷卡銀行申請爭議款，將更能有效保障自身權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/