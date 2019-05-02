勞動節竟成失業日！百匯餐廳無預警停業 員工傻眼

2019-05-02 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕上個星期台中某家知名百匯餐廳爆出無預警歇業疑雲，當時負責人稱只是餐廳內部整修，沒有要停業。不過才事隔1週，業者就正式宣布1日起停業，店內51名員工的勞動節變成了失業日，讓他們忐忑不安，昨一早就集結在餐廳門前，共同商討下一步。

綜合媒體報導，台中市一家知名百匯餐廳，上月25日爆出無預警歇業疑雲；當時負責人接受媒體電訪，口口聲聲說只是店內管線出問題，整修完畢後就會再讓大家回來用餐。不過事隔1週，公司就正式發出停業公告。

昨天一大早，店內多名員工一如往常帶著早餐到餐廳，但無法上工。有員工表示自己「一直到今天才知道確定停止營業」，也有員工出示Line群組對話證明，公司一直到4月30日下班時間才發公告，聲明5月1日起停業。

員工表示，餐廳內有才剛出社會的年輕人，也有2人同時在這家餐廳工作的夫妻檔，不但要養小孩還得背房貸，家裡卻一夕之間完全沒了收入，實在不知道該怎麼辦。員工也抱怨，公司「每個月都欠薪水，每個月都像分期付款一樣在給薪水」，同時看著「老闆每天都吃香喝辣的，他兒子每天都穿名牌鞋子」，自己卻無預警失業，心裡實在很不是滋味。

目前該公司發出的聲明指出，消費者手上的餐券帶有履約保證，將持續審核退款事宜，會盡速公告退款方式。而員工的薪水，聲明內提及會「盡可能」在5月6日以前發放完成，讓員工內心還是惶恐不安，不知道下一步該怎麼辦。

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