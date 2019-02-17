家庭聚餐拆桌被迫「禁止交談」？店家急澄清：口誤

2019-02-17 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄有民眾抱怨，事先向餐廳電話訂位8大3小，然而到現場後，店員要求分成兩桌、多收100元的開桌費外，還說兩桌間「禁止交談」，民眾氣炸，當場決定走人。事後老闆澄清，店員緊張口誤，將「不能交換吃」說成「不能交談」。

民眾在臉書社團「爆怨公社」發文，日前在高雄某吃到飽燒肉店訂位，總共8大3小前往用餐。然而11人到現場後，店員安排他們坐8人座，因為擠不下只得拆桌，店員要求加收100元開桌費，還要他們不能交談，民眾怒批：「不是我們硬要分桌，是店家安排座位不當」、「我們這是家庭聚餐，你跟我說不能交談？」，最後搞到不歡而散。

遭投訴的店家老闆表示，的確是店員的疏忽。因為當時店內十分忙亂，導致店員思緒混亂出錯。餐廳內食材價位不同，店內都會要求同行團體點相同價位餐點，由於擔心分桌後價位不同，過去又發生過客人交換食材事件，店員才因此心急講錯話；另外，店員也的確有說要開爐費，但並非必要，會針對這點加強教育，目前也已向客人致歉。

發文民眾事後接受店家道歉，表示同在餐飲業工作，可以體諒店家辛苦，因此決定刪文給予店家機會；不過許多網友認為不該刪文，雖然老闆已道歉，但應是犯錯店員出面承擔，而「太忙」也不該做為消費者用餐品質的理由，而是餐廳內部的事。

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